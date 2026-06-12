Иран и США согласовали часть текста будущего соглашения

Это подтвердил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть подписано в ближайшие дни. По его словам, стороны завершают работу над документом, который, как отметил американский лидер, должен способствовать прекращению конфликта.

Выступая в Белом доме, Трамп сообщил, что подписание соглашения может состояться уже в выходные в Европе. Он уточнил, что лично не сможет присутствовать на церемонии, однако США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

На этом фоне представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон согласовали часть текста будущего соглашения. Слова Багаи цитирует Press TV. Основные разделы меморандума о взаимопонимании, направленные на прекращение, как выразился дипломат, «навязанной войны», находятся на завершающей стадии подготовки. При этом Багаи отметил сохраняющиеся разногласия с американской стороной и указал на неоднократные акты агрессии со стороны США.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник, проект меморандума не содержит конкретных договоренностей по иранской ядерной программе. В документе отражены механизмы для продолжения переговоров по вопросам развития атомной программы Ирана и судьбы замороженных иранских активов.

Ранее Иран заявил об ударах по 18 объектам США на Ближнем Востоке. В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные в ходе последней волны ударов по Ирану применили 49 крылатых ракет «Томагавк». 10 июня в мировом инфополе шла речь о новой эскалации конфликта.

Наталья Жирнова