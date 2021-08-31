В 2027 году Россия может начать строительство новой космической станции

В 2027 году Россия может приступить на орбите к строительству новой национальной космической станции. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Параллельно с этим в течение двух лет будет использоваться российский сегмент МКС.

«Создается «Ангара», но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак к 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028—2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть «стык» между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции», — рассказал Соловьев «РИА Новости».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал главный тормоз для развития российского космического бизнеса. По его словам, связь космической отрасли с военной не мешает развитию бизнеса, ориентированного на космос. Власти страны заинтересованы в появлении частных космических компаний.

Ольга Плешкова