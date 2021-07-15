Итоги дня: первый электробус в Казани, отстранение спортсменки из Татарстана, смерть основателя группы «Звуки Му»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 июля.
- На 71-м году жизни умер актер, музыкант, основатель и фронтмен группы «Звуки Му» Петр Мамонов. В начале июля стало известно, что его госпитализировали с коронавирусом в Коммунарку в тяжелом состоянии. Последние дни Мамонов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Память артиста могут увековечить в столице, установив памятную табличку на доме, где он жил.
- После отравления 12 июля детей хлором в казанском аквапарке «Ривьера» задержали заместителя главного инженера компании «Аквапарк-Сувар» Ильдара Гарипова по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, произошедшее в «Ривьере» стало возможным из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, поскольку именно он ответственен за подготовку воды, в том числе за контроль уровня содержания дезинфицирующих средств в ней. Гарипов свою вину не признал. Ново-Савиновский районный суд Казани отказал в ходатайстве Следственного комитета заключить мужчину под стражу. Как сообщил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Нияз Халитов, на данный момент следствием не установлено где, в каком конкретном месте и по какой причине пострадали люди в аквапарке, поэтому нельзя говорить и о чьей-то вине.
- В Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров. Она подозревается в изготовлении и продаже поддельных справок о вакцинации от COVID-19. По данным правоохранительных органов, она оказала услуги порядка 60 казанцам, заработав таким образом 200 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Полиция разыскивает тех, кто приобрел липовый сертификат, не сделав при этом прививку от коронавируса. Им грозит уголовная ответственность.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности появления на отечественном рынке зарубежных препаратов против коронавируса заявил, что «у нас своих вакцин хватает». По его словам, в стране этот вопрос не обсуждается, а у россиян есть широкий выбор, чем сделать прививку от COVID-19, — в стране зарегистрировано четыре вакцины.
- В Татарстане годовой темп прироста цен в июне 2021 года ускорился до 7,08% после 6,37% в мае и превысил инфляцию по ПФО (6,73%) и по России (6,5%). Стоимость продуктов питания увеличилась на 8,22%, непродовольственных товаров — на 8,67%, на услуги — на 3,33%. В Нацбанке по РТ объяснили это восстановлением спроса, возросшими издержками производителей и высоким уровнем мировых цен на некоторые товары.
- На освящение собора Казанской иконы Божией Матери 21 июля может приехать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Однако все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. Власти республики готовятся к проведению мероприятия на высоком организационном уровне, ограничить доступ всех верующих будет невозможно, так как они «захотят присутствовать при таком важном событии».
- Накануне стало известно, что за нарушение антидопинговых правил Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловчиху из Татарстана Веронику Андрусенко, а также пловца Александра Кудашева. Сегодня Андрусенко заявила, что никогда не нарушала антидопинговые правила, а сама новость стала для нее шоком.
- На улицах Казани появился новый транспорт — электробусы. Об этом сообщили в мэрии города. Сейчас новый вид транспорта тестируют на дорогах. В таком режиме электробус курсирует по троллейбусному маршруту №3, от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко. Каждый электробус рассчитан на 80 пассажиров, в нем 25 посадочных мест. Тестировать новый для Казани вид транспорта планируется три месяца.
- Работа над бомбардировщиками Ту-160 обеспечит загрузку Казанского авиационного завода минимум на семь лет вперед. Об этом в ходе встречи с главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем заявил президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
- Исполком Российского футбольного союза признал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, рассказал президент РФС Александр Дюков. «Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы. В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — сказал он.
- Власти России направят на модернизацию транспортной системы более 53 млрд рублей, более 40 из которых потратят на опережающее строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это делается с целью создания в стране мощной опорной сети дорог, о необходимости которой заявил на открытии участка ЦКАД в Московской области президент РФ Владимир Путин.
- Путина попросили ввести нерабочие дни на две недели с возможностью продления этого срока еще на семь дней, так как в стране растет смертность от СOVID-19 и «нарастает третья волна пандемии коронавируса». С такой инициативой выступил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он считает, что никакие частичные ограничения не дают такого ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный режим нерабочих дней.
- Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны НПО из США Project Media, Inc. («Проект Медиа»). В надзорном ведомстве решение объяснили тем, что ее функционирование представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства. Информацию уже направили в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, и их обнародования.
- Тем временем Минюст включил в реестр СМИ — иноагентов главного редактора «Проекта» Романа Баданина и главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош. В список попали еще шесть человек. Среди них Максим Гликин, Петр Маняхин, Мария Железнова, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Елизавета Маетная. Причины их включения в реестр в ведомстве не уточнили.
- Комитет Европарламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям Евросоюза с Россией. Депутаты призвали ЕС не признавать российский парламент, если выборы в Госдуму «пройдут с нарушением демократических принципов и международного права». В этом случае Евросоюзу предлагается рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях. Помимо этого, евродепутаты призвали разделять российский народ и власти, активизировать работу с партнерами по усилению «демократических импульсов в России» и оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам.
- В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали торнадо. Однако, как обратил внимание эксперт, увиденное жителями Мытищ явление корректнее назвать «пыльный дьявол». В столице сегодня погода резко ухудшилась, прошел сильнейший с начала июля дождь. В результате некоторые дороги и улицы города затопило, в том числе Арбат и взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево.
- Умер татарский поэт Салават Рахматулла (Салават Рахматуллин). Салават Ибрагимович — автор 15 книг. На стихи поэта написано более двадцати песен самодеятельными и профессиональными композиторами.
- Иван Ургант и Владимир Познер посетили Казань. Они были в Музее чак-чака, рассказал основатель музея Дмитрий Полосин. По его словам, Ургант и Познер заняты съемками документального фильма «про идентичность, что такое русская (российская) душа».
- Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он добавил, что эти штаммы будет еще сложнее контролировать, чем существующие.
- Стихия сегодня обрушилась и на Германию: с понедельника там продолжаются дожди, которые вызвал циклон «Бернд», установившийся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы. По данным местных СМИ, число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек.
- В эти выходные в Татарстане ожидается жаркая погода до +33 градусов, возможны сильные дожди, град. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Гидрометцентра РТ.
Татьяна Демина
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