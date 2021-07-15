Годовой темп прироста цен в Татарстане в июне превысил инфляцию по ПФО и по России

Годовой темп прироста цен в Татарстане в июне 2021 года превысил инфляцию по ПФО и по России и составил 7,08% после 6,37% в мае. Об этом сообщили в отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.



Цены на продукты питания в Татарстане в июне в годовом выражении выросли на 8,22%. По сравнению с маем 2021 года показатель не изменился. Эксперты отмечают, что в прошлом месяце по сравнению с 2020 годом на 15,01% подешевели яблоки, но выросли цены на так называемый «борщевой набор» — морковь, свеклу, картофель.

Подорожали в Татарстане в июне кондитерские изделия и мясные продукты. Так, цены на колбасные изделия из мяса и птицы в годовом выражении выросли на 9,32%. Эксперты связывают это с увеличением стоимости корма и ветеринарных препаратов.

Фото: cbr.ru

На непродовольственные товары цены в Татарстане в июне в годовом выражении выросли на 8,67% после 7,5% в мае 2021-го. В частности, подорожали некоторые виды стройматериалов и мебель. Это специалисты объясняют дисбалансом спроса и предложения на рынке.

Увеличилась в республике стоимость новых легковых автомобилей, из-за чего граждане стали чаще интересоваться подержанными машинами. Годовой прирост цен на импортный подержанный транспорт в июне составил 3,65% после 2,85% в мае 2021 года.

Фото: cbr.ru

Цены на услуги в Татарстане в июне увеличились в годовом выражении до 3,33% после 2,51% в мае. Этот показатель ниже, чем в ПФО (3,71%) и в целом по России (3,95%). Эксперты объясняют ситуацию восстановлением спроса на туристические поездки. В частности, прирост цен на поездки за границу в июне в Татарстане увеличился до 3,82%.

Годовой темп прироста цен в Приволжском федеральном округе в июне 2021 года составил 6,73%, в целом по России — 6,5%.

По данным Татарстанстата, в июне с начала 2021 года инфляция в Татарстане составила 4,44%. По отношению к июню прошлого года сводный индекс потребительских цен вырос на 7,08%. По сравнению с маем этого года он увеличился на 0,9%.



Татьяна Демина