Правительство выделит свыше 40 млрд рублей на опережающее строительство трассы М-12

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России направит на модернизацию транспортной системы более 53 млрд рублей, более 40 из которых потратят на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что о необходимости создания в России мощной опорной сети дорог заявил президент страны Владимир Путин, когда открывал участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Средства выделены для достижения этой цели, пишет «РИА Новости».

В июле прошлого года стоимость строительства М-12 оценивалась в более чем 650 млрд рублей, 150 из которых планировалось выделить из фонда национального благосостояния. «Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали», — отметил тогда Мишустин.

В июне 2021 года стало известно, что стоимость строительства трассы Москва — Казань изменится из-за удорожания металла и битума. В проекте автомагистрали присутствует большое количество сооружений, где используется арматура.

Татьяна Демина