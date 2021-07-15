Умер известный татарский поэт Салават Рахматуллин

Умер татарский поэт Салават Рахматулла (Салават Рахматуллин). Об этом сообщается в Instagram Союза писателей РТ.

Причина его смерти не уточняется.

Салават Рахматулла родился в деревне Султанмурат Аургазинского района Башкортостана в 1942 году. В 1965 году он окончил факультет русского языка и литературы Стерлитамакского госпединститута, после работал заведующим учебной частью Турумбетовской средней школы Аургазинского района.

В 1984 году приезжает в Стерлитамак, где работает в пединституте, в школе-интернате №1, художественным руководителем в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Был корреспондентом городской газеты «Ашкадар».

Свою творческую деятельность Рахматулла начал в студенческие годы. Салават Ибрагимович — автор 15 книг. На стихи поэта написано более двадцати песен самодеятельными и профессиональными композиторами. Некоторые из них стали очень популярными.

Салават Рахматулла — лауреат республиканского молодежного журнала на татарском языке «Тулпар», дважды лауреат республиканской газеты «Кызыл тан», журнала «Һәнәк», лауреат литературных премий им. Х. Гиляжева (1999), им. Галимджана Ибрагимова(2002), им. И. Юзеева (2005), им. Гали Ибрагимова (2009), награжден памятной медалью «100 лет со дня рождения М. Шолохова», член Союза писателей Российской Федерации и Республики Башкортостан.