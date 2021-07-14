Пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили за нарушение антидопинговых правил
Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио.
Такое решение федерация приняла на основании доказательств, предоставленных WADA, которые были получены при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории, передает RT.
Ранее Baza сообщала, что у двух гребцов олимпийской сборной России Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат мельдоний.
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