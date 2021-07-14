Пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио.

Такое решение федерация приняла на основании доказательств, предоставленных WADA, которые были получены при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории, передает RT.

Ранее Baza сообщала, что у двух гребцов олимпийской сборной России Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

