Умер музыкант Петр Мамонов
На 71-м году жизни умер музыкант и актер Петр Мамонов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Он болел коронавирусом и последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», — сообщается на странице музыканта в Facebook.
Петр Мамонов — создатель и фронтмен музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым