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Умер музыкант Петр Мамонов

17:28, 15.07.2021
Умер музыкант Петр Мамонов
Фото: facebook.com/mamonovpetr

На 71-м году жизни умер музыкант и актер Петр Мамонов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он болел коронавирусом и последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», — сообщается на странице музыканта в Facebook.

Петр Мамонов — создатель и фронтмен музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».

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