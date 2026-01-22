В Кемеровской области задержан россиянин за подготовку теракта

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Динар Фатыхов

В Кемеровской области ФСБ задержала гражданина России 1986 года рождения, готовившего теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Мужчина был завербован на территории Польши и с марта 2022 по июль 2025 года проживал там, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, задержанный планировал диверсии на железной дороге и передачу противнику через мессенджер Signal данных об объектах транспортной инфраструктуры региона. После совершения терактов он намеревался выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.1 ст.281 УК РФ (приготовление к диверсии), наказание по которым может достигать 20 лет лишения свободы. ФСБ предупредила, что все, кто окажет содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.

Ариана Ранцева