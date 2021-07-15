В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали торнадо — видео

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Сегодня жители Москвы и Санкт-Петербурга зафиксировали торнадо. Однако, как рассказал «РИА Новости» синоптик центра «Фобос», то, что видели люди в Мытищах, корректно называется «пыльный дьявол».

Видео явления москвичи и петербуржцы поделились в соцсетях. На кадрах видно воронку из воздуха.

В Санкт-Петербурге торнадо засняли недалеко от кольцевой автомобильной дороги.

В Москве сегодня прошел сильнейший ливень. Некоторые дороги и улицы города затопило, в том числе Арбат. В результате дождя оказалось подтопленной и взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта Шереметьево, несмотря на это, он продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, что ухудшение погоды прогнозируется и в Татарстане. Днем и вечером 16 июля на территории республики местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с.

Татьяна Демина