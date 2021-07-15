Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Проект Медиа»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО из США «Проект Медиа». Об этом сообщили на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ — это стало поводом для принятия данного решения.
Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов «Проект Медиа».
Недавно в перечень НПО, деятельность которых нежелательна на территории России, вошли: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.», Чешская Республика), European Choice («Европейский выбор», Франция), Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», Великобритания), Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России», Великобритания), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского», Великобритания).
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