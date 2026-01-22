Школьник ранил ножом охранницу в нижнекамском лицее №37

Все ученики были эвакуированы, пострадавших среди них нет

Ученик 7-го класса напал с ножом на сотрудницу школы и травмировал ей руку. Об этом сообщили в МВД по РТ.

По имеющейся информации, жизни пострадавшей ничего не угрожает, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Нападавший был задержан силами сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. С ним проводится работа, в школу приглашены его родители.

Все ученики были эвакуированы, пострадавших среди них нет. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится на контроле.

По предварительным данным, школьник взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и скрылся. Позднее он был задержан.

Причины произошедшего будут установлены компетентными органами. По итогам проверки планируется проведение профилактической работы для предотвращения подобных происшествий.

Как сообщил источник издания «Реальное время», нападавший был вооружен ножом и взрывал петарды, которые некоторые очевидцы приняли за выстрелы. В результате происшествия пострадала сотрудница школы, а также сам нападавший, который нанес себе ножевые ранения.

Ариана Ранцева