Путина попросили объявить нерабочие дни из-за роста смертности от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за роста смертности от коронавируса. Об этом сообщается на сайте политической организации.

«Никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный режим нерабочих дней», — подчеркнул он.

Рыбаков призвал ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели, с возможностью продления этого срока еще на семь дней. Также он предложил переложить обязанность по выплате зарплат на государство.

Политик призвал поддержать самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес и независимых работников в сфере культуры и искусства.

В России сейчас нет необходимости вводить жесткий локдаун. Об этом заявила неделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Алексей Нечаев