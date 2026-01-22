Новости происшествий

В Татарстане школьник подмешал реактив в напиток одноклассникам

12:01, 22.01.2026

Трое детей госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает

В лицее «Алгоритм» в деревне Куюки 21 января 2026 года ученик 7-го класса принес в школу реактив из игрового химического набора, подмешал его в напиток и предложил выпить троим одноклассникам. Об этом сообщили в телеграм-канале Пестречинского района.

Руководство лицея оперативно отреагировало на ситуацию. Дети были направлены в медицинское учреждение. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает. Администрация школы находится на связи с родителями и совместно с компетентными службами выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Реальное время» писало, что школьник ранил ножом охранницу в нижнекамском лицее №37.

