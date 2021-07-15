После доклада о казанском ЧП Бастрыкину задержали инженера аквапарка «Ривьера»

Фото: «Реальное время»

По данным источников «Реального времени», накануне Следком по РТ определился с первым подозреваемым в деле об отравлении хлором посетителей казанского аквапарка «Ривьера». Задержан главный инженер этого заведения Ильдар Гарипов.



О ЧП стало известно 12 июля — после купания в бассейне аквапарка пришлось госпитализировать пять детей и одного взрослого. Через несколько часов в СК возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

После оказания помощи пострадавшим медики оставили одного из детей в реанимации и подключили его к аппарату высокопоточной вентиляции легких.

Вечером того же дня глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании данного дела.