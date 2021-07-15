В Казани появились электробусы
На улицах Казани появился новый транспорт — электробусы, об этом сообщили в мэрии города.
Сейчас новый вид транспорта тестируют на дорогах. Вскоре появится информация о том, какие маршруты будут обслуживать «синички».
О том, что Казань планирует приобрести ряд электробусов КАМАЗа, сообщалось в начале июня. В конце мая замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Казани Ильдар Шакиров сообщал, что вопрос внедрения электробусов рассматривается. Сложность в том, что, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрести зарядные устройства и коммуникации. Тем более стоимость одного такого автобуса равна сумме трех на газу — 35 млн рублей.
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