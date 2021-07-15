Песков о зарубежных препаратах от коронавируса: «У нас своих вакцин хватает»

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность появления на отечественном рынке зарубежных препаратов против коронавируса. «У нас своих вакцин хватает», — заявил он.

Песков напомнил, что у россиян есть возможность выбора препаратов — в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19. Их поставки в регионы России осуществляются регулярно, пишет RT.

Вопрос допуска в страну зарубежных вакцин от коронавируса пока никак не обсуждается, констатировал Песков.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой недели СМИ выяснили, что в России могут провести клинические исследования для последующей регистрации китайской антикоронавирусной вакцины V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. О готовности сотрудничества с Россией и СНГ сообщала компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель препарата от COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Пока ни одна из них не получила одобрение ВОЗ или европейского регулятора.

Татьяна Демина