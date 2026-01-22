Возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу лицея №37 в Нижнекамске

Дело завели по статьям о халатности и покушении на убийство

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске.

По версии следствия, 22 января 2026 года в одной из школ города Нижнекамска у 13-летнего подростка произошел конфликт с технической работницей. После этого подросток нанес женщине ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства. В результате инцидента телесные повреждения получил и сам подросток.

В настоящее время пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



Ариана Ранцева