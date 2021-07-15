Иван Ургант и Владимир Познер посетили Казань — они снимают документальный фильм
Иван Ургант и Владимир Познер посетили Казань. Они были в Музее чак-чака. Об этом на своей странице в Instagram рассказал основатель музея Дмитрий Полосин.
«Сегодня мы всем коллективом приняли чудесных собеседников. Команда снимает фильм про идентичность, что такое русская (российская) душа», — написал он.
В мае в instagram-аккаунте Познера появилась информация о том, что они с Ургантом снимут документальный фильм на Волге и посетят Казань.
«В июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске», — говорилось в сообщении.
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