В Казани задержали подозреваемую в изготовлении поддельных справок о вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров. Она подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Сотрудники полиции выяснили, что за свои нелегальные услуги она получала от 2 до 4 тыс. рублей. При этом ее клиенты, получая справки о вакцинации, прививку от коронавируса не делали. Подозреваемая предоставила услуги около 60 жителям Казани, заработав таким образом 200 тыс. рублей.

По данному факту в СУ СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ «Служебный подлог» и ч.1 ст.291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Полицейские ищут прочих фигурантов дела и граждан, которые приобрели поддельные справки о вакцинации. В действиях последних есть признаки состава преступления (ч.3 ст.327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков»).

В начале июля татарстанцев предупредили об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана.



Татьяна Демина