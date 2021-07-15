Татарстан готовится к освящению Собора Казанской иконы Божией Матери 21 июля

Власти Татарстана готовятся к проведению освящения Собора Казанской иконы Божией Матери на высоком организационном уровне, так как ограничить доступ всех верующих к этому мероприятию будет невозможно. Освящение запланировано на 21 июля. На него ожидается приезд патриарха Кирилла, но точно ли он прибудет в Казань, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщила сегодня пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в Доме правительства. «Безусловно, работу ведут, но сейчас трудно анонсировать, как будет развиваться ситуация через неделю. Этого никто не скажет», — пояснила она.

По ее словам, это важное знаковое событие не только для православных республики, но и для всего мира. «Вы поймите, ограничить людей будет невозможно, верующие захотят присутствовать при таком важном событии, и ограничивать, конечно, нельзя», — отметила она.

В силу этого президент уделяет особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. «Безусловно, это мероприятие должно пройти на достойном высоком организационном уровне. Но у нас хорошие условия, чтобы провести его безопасно с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации. Готовность есть, работа ведется, ожидаем, но будем смотреть по ситуации».



Луиза Игнатьева