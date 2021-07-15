В Европарламенте утвердили доклад по политическим отношениям с Россией

Комитет Европейского парламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям Евросоюза с Россией. Документ поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, пять воздержались.

Так, евродепутаты призвали ЕС не признавать российский парламент, если выборы в Госдуму «пройдут с нарушением демократических принципов и международного права». В этом случае Евросоюзу предлагается рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях.

Фото: pixabay.com

«Россия может быть демократической страной», а ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы и стратегию взаимодействия с Москвой, основанные «на фундаментальных европейских ценностях», отмечается в докладе.

Также в документе европейские депутаты призывают разделять российский народ и власти, активизировать работу с партнерами по усилению «демократических импульсов в России» и оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам, передает «РИА Новости».

Основные принципы выстраивания отношений с Россией комитет по международным отношениям Европейского парламента подготовил в мае этого года.

