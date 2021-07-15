Исполком РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком Российского футбольного союза признал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.



Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы. В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей», — сказал он.

8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым — он возглавлял национальную команду с августа 2016 года. Организация также пообещала назначить нового тренера до 23 июля.



46% россиян поддержали недавнее расторжение контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Считают это решение неправильным 20%.

Маргарита Головатенко