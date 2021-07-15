Следком РТ обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу замглавного инженера казанской «Ривьеры»

Следственные органы СК РФ по РТ задержали 52-летнего заместителя главного инженера ООО «Аквапарк-Сувар» по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



12 июля в казанской «Ривьере» парами хлора отравились несколько детей, 9-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как считает следствие, произошедшее стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей заместителем главного инженера, поскольку именно он ответственен за подготовку воды, в том числе за контроль уровня дезинфицирующих средств в ней.

Мужчина причастность к совершению преступления не признал. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и продолжает расследование уголовного дела.

Фото: СУ СК РФ по РТ

Напомним, о заддержании главного инженера этого заведения Ильдар Гарипова стало известно сегодня утром.

Через несколько часов после ЧП в аквапарке в СК возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). После оказания помощи пострадавшим медики оставили одного из детей в реанимации и подключили его к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Вечером того же дня глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании данного дела.

Маргарита Головатенко