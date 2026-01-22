В Москве арестован агент молдавских спецслужб
По данным ведомства, он прибыл в столицу в декабре 2025 года для выполнения задания
В Москве арестован агент молдавских спецслужб, прибывший для выполнения задания в ущерб безопасности России. Об этом пишет RT со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности России пресечена противоправная деятельность агента молдавских спецслужб», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, в декабре 2025 года гражданин России прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдовы, направленного против безопасности Российской Федерации. При подготовке к его выполнению он был задержан сотрудниками ФСБ России.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее «Реальное время» писало, что казанца подозревают в двух террористических поджогах вышек сотовой связи.
