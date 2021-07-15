Суд в Казани не избрал меру пресечения заместителю главного инженера аквапарка «Ривьера», где отравились дети

Фото: Максим Платонов (архив)

Ново-Савиновский районный суд Казани отказал в ходатайстве Следственного комитета по избранию меры пресечения заместителю главного инженера аквапарка «Ривьера» Ильдару Гарипову. Его задержали двое суток назад по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 статьи 238 УК РФ).

По данным «Реального времени», ходатайство Следкома не поддержала в суде прокуратура Ново-Савиновского района Казани. Как сообщил изданию адвокат подозреваемого Нияз Халитов, на данный момент следствием не установлено где, в каком конкретном месте и по какой причине пострадали люди в аквапарке, поэтому нельзя говорить и о чьей-то вине.

Уточняется, что сам Гарипов вину не признает. Адвокат утверждает, что контрольные замеры по воде проводились и превышений хлора не выявили.

Напомним, следствие считает, произошедшее стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей заместителем главного инженера, поскольку именно он ответственен за подготовку воды, в том числе за контроль уровня дезинфицирующих средств в ней. Следком просил заключить Гарипова под стражу.



После ЧП в «Ривьере» в СК возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). После оказания помощи пострадавшим медики оставили одного из детей в реанимации и подключили его к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Вечером того же дня глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого дела.