Итоги дня: крушение самолета на Камчатке, отмена ПЦР-тестов вакцинированных, регионы будут открытыми
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 июля.
- Утром на Камчатке пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились почти 30 пассажиров и членов экипажа, перестал выходить на связь. По факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»), а премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося. Ближе к обеду обломки пропавшего самолета удалось обнаружить в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Все летевшие на Ан-26 погибли. В Следкоме рассматривают три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности или ошибку пилотирования.
- Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование по возвращении в страну: теперь россиянам по приезде в течение трех дней необходимо сделать лишь один ПЦР-тест. До получения его результатов по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию. Те, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, освобождаются от обязанности сдавать ПЦР-тест при въезде в Россию.
- В Татарстане 35 учреждений (среди них КГАСУ) получили постановления Управления Роспотребнадзора по РТ о необходимости проведения вакцинации сотрудников от коронавируса. В ведомстве пояснили, что «это локальная, точечная мера и она применяется на тех предприятиях (организациях), где есть очаги». Вакцинацию в них должны пройти только те, кто контактировал с больными COVID-19. Общего постановления об обязательной вакцинации в Татарстане нет, напомнили в Роспотребнадзоре.
- Определен окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио. В него вошли 335 спортсменов — 185 женщин и 150 мужчин. Самой титулованной спортсменкой сборной России стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
- В Набережных Челнах директора медицинского колледжа Светлану Вахитову отправили под домашний арест до 30 августа, хотя следствие и просило заключить ее под стражу. Женщина подозревается во взяточничестве («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Свою вину она отрицает.
- В московском Кремле не поддерживают идею закрытия границ регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом в некоторых субъектах с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации действительно необходимо введение оперативных и даже жестких мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- По итогам первого полугодия 2021 года Татарстан вошел в число лидеров по увеличению объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. В рейтинге республика заняла 4-е место — 79,25 млрд рублей. Первое место у Москвы (650,74 млрд рублей), второе — Санкт-Петербурга (186,37 млрд рублей), третье — у Подмосковья (112,81 млрд рублей). Топ-5 замкнул Екатеринбург — объем закупок составил 69,88 млрд рублей.
- Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике прививку от коронавируса сделали от 60 до 85% сотрудников министерств и ведомств. По его словам, вакцинация — это самый оптимальный способ победить пандемию с минимальными нагрузками на систему здравоохранения. Она по-прежнему добровольная, отметил он.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах. Еще порядка 6 тыс. мобильных бригад выезжают для вакцинации на дом или на предприятиях.
- Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что технологически ЦИК готов провести дистанционное электронное голосование на выборах в масштабах всей России. Однако там опасаются возможного несанкционированного вторжения в этот процесс. По словам Памфиловой, вопрос безопасности онлайн-голосования «до конца еще не решен».
- В ЦИК также не планируют отказываться от организации избирательных участков в школах — альтернативы им нет, замену найти сложно и дорого. Член Центризбиркома Андрей Шутов добавил, что в некоторых населенных пунктах России школы являются центрами культуры, куда люди ходят голосовать на выборы как на праздник, и не стоит их этого лишать.
- За первые пять месяцев 2021 года жители Татарстана оформили 26,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 37,5% больше, чем в январе — мае 2020 года. Как отметили в отделении Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России, в РТ доля просроченной задолженности по ипотеке ниже (0,5%), чем в целом по России (0,73%).
- В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего гендиректора горнолыжного комплекса «Казань», где в прошлом году турист из Саранска получил многочисленные переломы. 33-летний мужчина, поднимаясь на транспортере, скатился с него и упал на бетонный пол через проем, который был не оснащен страховочными ограждениями и защитно-улавливающими сетками. Обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, гендиректор признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
- В Казани в горбольнице №7 начали увеличивать резервный коечный фонд на случай увеличения числа пациентов с коронавирусом, их располагают в коридорах. В татарстанском Минздраве обратили внимание, что сейчас взрывного роста заболевших COVID-19 не наблюдается.
- В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий лицо. По версии следствия, он совершил преступление еще в 2015 году, когда руководил регионом. В результате его противоправных действий бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб в размере 202 млн рублей.
- Верховный суд Белоруссии назначил экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико, обвиняемому в отмывании средств, полученных преступным путем, и в получении взятки в особо крупном размере, наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он считался главным конкурентом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. ЦИК отказался регистрировать его кандидатом.
- В Тукаевском районе Татарстана садоводы из СНТ «Росинка» обвинили бобров в отсутствии воды для полива и объявили им войну, начав разрушать их плотины на речке Бескончанке. Из-за этого три семейства этих диких зверей оказались под угрозой гибели. Экозащитники направили информацию в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам, предупредив разрушителей плотин об ответственности.
- Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отказался тренировать сборную России по футболу. Российский футбольный союз провел предварительные переговоры также с Сергеем Семаком («Зенит») и Валерием Карпиным («Ростов»). Никто из них не готов расставаться со своими клубами за две недели до начала чемпионата.
- США, по оценке Центрального командования, более чем на 90% завершили вывод своих войск из Афганистана. Процесс продолжается, заявили в Пентагоне.
Татьяна Демина
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