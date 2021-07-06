В ЦИК России не нашли альтернативы размещению избирательных участков в школах

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на сегодняшний день нет альтернативы размещению избирательных участков в зданиях школ. По ее словам, найти им замену практически невозможно, это будет дорого стоить.

«У нас более половины избирательных участков находятся в школах, и люди к ним привыкли, они адаптированы», — обратила Памфилова внимание на удобство голосования в образовательных учреждениях.

Член Центризбиркома Андрей Шутов добавил, что в некоторых населенных пунктах России школы являются центрами культуры, куда люди ходят голосовать на выборы как на праздник, пишет ТАСС.

Напомним, в прошлом году Памфилова предложила ввести единую неделю школьных каникул для удобства проведения голосования на выборах в образовательных учреждениях. С такой идеей она обратилась к президенту России Владимиру Путину.

В сентябре 2020 года в Госдуму вносили законопроект, запрещающий использование помещений школ для проведения голосования. По мнению депутатов, это мешает работе школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе и снижает качество образования.



Татьяна Демина