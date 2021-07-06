В окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 335 спортсменов
Определен окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио. В него вошли 335 спортсменов — 185 женщин и 150 мужчин.
Самой молодой участницей Олимпийских игр из российской сборной стала гимнастка Виктория Листунова. Ей 16 лет. Самой старшей спортсменке, Инессе Меркуловой, 56 лет, пишет «РИА Новости».
Самой титулованной спортсменкой в сборной России стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Отметим, что суммарные расходы на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм — 2020 составили 1,2 млрд рублей. В числе наиболее значимых расходов глава ОКР назвал оплату работы иностранных тренеров, на что было выделено спортивным федерациям дополнительное финансирование. Всего услугами зарубежных специалистов пользуются 21 из 52 федераций.
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