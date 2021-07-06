В Татарстане доля просроченной задолженности по ипотеке ниже, чем в целом по России

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам составляла 0,5% от общего объема ипотечного портфеля. Для сравнения, в целом по России он равен 0,73%.

За первые пять месяцев этого года жители Татарстана оформили 26,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 37,5% больше, чем в январе — мае 2020 года, сообщает пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

Объем выданной татарстанцам ипотеки за этот же период составил 64 млрд рублей с приростом на 60,2%. Средневзвешенная ставка по этой категории кредита в мае 2021 года упала до 7,23% с 7,67% годом ранее.

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в Татарстане составила почти 2,65 млн рублей — это на 27% выше, чем в мае прошлого года.

Татьяна Демина