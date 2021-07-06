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Происшествия

На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26 — он мог упасть в море

08:25, 06.07.2021
На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26 — он мог упасть в море
Фото: realnoevremya.ru

На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным прокуратуры, на борту находятся более 20 человек и шесть членов экипажа.

Самолет был технически исправен, и летчик о неисправностях не докладывал. В экстренных службах агентству сообщили, что самолет, по предварительной информации, мог потерпеть крушение и упасть в море.

Утром 4 июля самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Уже к полудню количество погибших в результате крушения достигло 29. По предварительным данным, воздушное судно не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
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