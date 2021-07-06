Татарстан вошел в топ-5 регионов России по увеличению объема закупок у МСП

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2021 года рост объема закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам первых шести месяцев 2021 года 79 тыс. компаний малого и среднего бизнеса (рост на 9 тыс. компаний, +13,5%) заключили договоры с 1 842 крупнейшими заказчиками на 1,9 трлн рублей», — говорится в сообщении Корпорации МСП, которая входит в структуру ВЭБ.РФ.

Лидерами среди регионов по показателю увеличения объемов закупок у МСП стали: Москва (650,74 млрд руб.), Санкт-Петербург (186,37 млрд руб.), Московская область (112,81 млрд руб.), Республика Татарстан (79,25 млрд руб.), Свердловская область (69,88 млрд рублей).

Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по числу предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Алексей Нечаев