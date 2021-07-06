В Кремле не поддерживают идею закрытия границ регионами России из-за ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о закрытии границ некоторых регионов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, такая мера в Кремле не поддерживается.

Однако Песков отметил, что не исключено введение некоторыми регионами оперативных и жестких мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

На фоне роста заболеваемости многие регионы России начали ужесточать ограничительные меры. Вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, запрещается проведение массовых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, за последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 411 человек. Общее число заболевших за все время выросло до 5 658 672 человек, а выздоровевших — до 5 101 852 человек.



Татьяна Демина