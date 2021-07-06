Директор горнолыжного комплекса «Казань» предстанет перед судом после падения туриста с подъемника

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего генерального директора АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



По версии следствия, в ноябре прошлого года он допустил в эксплуатацию горнолыжную трассу «Красная 3 А». Проход на нее располагался через недостроенный объект по ленточному транспортеру, имевшему градусное превышение наклона ленты. Директор ничего не предпринял для обеспечения квалифицированного технического обслуживания оборудования, разработки эксплуатационной документации и не назначил ответственных за безопасную эксплуатацию транспортера.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

5 декабря прошлого года 33-летний житель Саранска, поднимаясь на транспортере, скатился с него и упал на бетонный пол через не оснащенный страховочными ограждениями и защитно-улавливающими сетками проем. Мужчина получил многочисленные переломы.

Обвиняемый полностью признал вину. Следователь избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.



В 2019 году прокуратура Верхнеуслонского района направила представление гендиректору АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». При проверке компании надзорное ведомство обнаружило, что зарплату работники комплекса получают лишь раз в месяц и с нарушением сроков, не соблюдаются и сроки выплаты отпускных и расчета с уволенными.



Татьяна Леухина