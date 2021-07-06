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В Татарстане садоводы начали разрушать плотины бобров из-за отсутствия поливной воды

12:18, 06.07.2021 1
В Татарстане садоводы начали разрушать плотины бобров из-за отсутствия поливной воды
Фото: pixabay.com

В Тукаевском районе РТ садоводы из СНТ «Росинка» обвинили бобров в отсутствии поливной воды и объявили им войну, начав разрушать их плотины на речке Бескончанке. Об этом сообщает региональное экологическое общественное движение Татарстана «Народная инициатива».

«Жаркое лето и, как следствие, интенсивное испарение в сочетании с повышенным водопотреблением на полив огородов привели к обмелению поливного пруда», — рассказали экоактивисты.

Председатель садоводов в отсутствии поливной воды обвинил бобров и объявил им войну. В мессенджере Whats App организаторы призывали садоводов разрушать бобровые плотины.

фото: ecology-tatarstan.ru

Отмечается, что из-за этого три семейства бобров оказались под угрозой гибели. Активисты напомнили, что за несоблюдение статьи 8.33.КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов» можно получить штраф до 10 тысяч рублей для физических лиц. Активисты направили собранную информацию в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:38
    Почему Прокуратура не вмешивается? Пусть привлекут к ответственности и председателя СНТ и само СНТ! Скважины пусть оформляют и бурят, по закону!
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