В Татарстане садоводы начали разрушать плотины бобров из-за отсутствия поливной воды

В Тукаевском районе РТ садоводы из СНТ «Росинка» обвинили бобров в отсутствии поливной воды и объявили им войну, начав разрушать их плотины на речке Бескончанке. Об этом сообщает региональное экологическое общественное движение Татарстана «Народная инициатива».

«Жаркое лето и, как следствие, интенсивное испарение в сочетании с повышенным водопотреблением на полив огородов привели к обмелению поливного пруда», — рассказали экоактивисты.

Председатель садоводов в отсутствии поливной воды обвинил бобров и объявил им войну. В мессенджере Whats App организаторы призывали садоводов разрушать бобровые плотины.

фото: ecology-tatarstan.ru

Отмечается, что из-за этого три семейства бобров оказались под угрозой гибели. Активисты напомнили, что за несоблюдение статьи 8.33.КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов» можно получить штраф до 10 тысяч рублей для физических лиц. Активисты направили собранную информацию в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Алексей Нечаев