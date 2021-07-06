В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили уголовное дело о превышении полномочий

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело. В этот раз по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ»).

По версии следствия, в 2015 году Белых, будучи губернатором, действуя из личной заинтересованности, обеспечил заключение договора займа «Кировской региональной ипотечной корпорацией» с одной из компаний региона на сумму 320 млн рублей. По документу деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года, сообщает СКР по Кировской области.

В последующем Белых давал поручения о распределении этих средств на нужды заведомо неплатежеспособных организаций, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.», с целью кратковременного улучшения их финансового положения.

Суммы задолженности не были возвращены в «К.Р.И.К.». В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу компании с правительства региона взыскали более 202 млн рублей. В результате противоправных действий Белых бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, заявили в Следкоме.

В 2018 году суд признал экс-губернатора виновным в получении взятки в €400 тысяч. Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей и не сможет занимать государственные должности в течение 3 лет. При этом суд оправдал Белых по одному из эпизодов получения взятки, который произошел в 2012 году.

Сообщалось, что Белых устроился на работу в библиотеку колонии. «В принципе, все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — писала на своей странице в Facebook супруга осужденного Екатерина Белых.

Татьяна Демина