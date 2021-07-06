Роспотребнадзор изменил правила въезда для россиян из-за рубежа

Россиянам, въезжающим на территорию РФ, теперь необходимо сдавать один ПЦР-тест на COVID-19 вместо двух. Его необходимо сделать в течение трех дней. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Также ПЦР-тестирование отменяется для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян при въезде в страну.

С 7 июля, граждане, которые не делали прививку от коронавируса и не переболели инфекцией, по возвращении в Россию должны соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Соответствующие изменения в постановление главного государственного врача РФ Анны Поповой были внесены 11 июня.

Сегодня МВД по Татарстану предупредило об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана.

