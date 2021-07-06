На Камчатке обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26

Фото: Максим Платонов (архив)

На Камчатке обнаружили обломки пропавшего сегодня утром пассажирского самолета Ан-26. Это ТАСС подтвердили в авиакомпании и в Росавиации. По предварительной информации, при крушении самолета никто не выжил.

Обломки нашли в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Работы спасателей затрудняются из-за особенностей ландшафта.

Напомним, после потери связи с самолетом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося.

Ан-26 принадлежит компании «Камчатское авиапредприятие». Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. На его борту находились пассажиры и несколько членов экипажа.

Татьяна Демина