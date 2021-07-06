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Мурашко заявил, что в сутки от коронавируса вакцинируются до 850 тыс. россиян

15:23, 06.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко заявил, что в сутки от коронавируса вакцинируются до 850 тыс. россиян
Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах.

Мурашко добавил, что для вакцинации населениях на дому и на предприятиях в стране на сегодняшний день работают порядка 6 тыс. мобильных бригад медиков, пишет ТАСС.

Напомним, в России началась ревакцинация. Повторная прививка от COVID-19 разрешена согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ. Процедура доступна для горожан, которым полгода назад ввели первый компонент прививки от инфекции.

Отметим, в Казани к вечеру 4 июля прививку от коронавируса сделали 187 726 казанцев, что составляет 32% от контрольных цифр, в том числе 57% работников медицинских организаций. В возрастной группе 60+ вакцинацией охвачено 71 734 человека, или 23%. По последним данным, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 588 060 человек. За сутки привились 5 713 человек.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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