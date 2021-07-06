В Татарстане 35 организаций получили постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что постановления о вакцинации сотрудников от коронавируса получили те учреждения, где выявили коронавирус. По состоянию на 5 июля выдано 35 таких предписаний.

«Общего постановления об обязательной вакцинации в республике нет, — напомнили в Управлении Роспотребнадзора по РТ. — Это локальная, точечная мера, и она применяется на тех предприятиях (организациях), где есть очаги».

В ведомстве также обратили внимание, что необходимость сделать прививку в организациях, получивших соответствующее постановление, затрагивает только тех, кто контактировал с больными COVID-19. «И ответственность в этом случае несет юридическое лицо», — уточнили там.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета обязали привиться от коронавируса. Соответствующий приказ ректора выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану, объяснил проректор по организационно-правовым вопросам и воспитательной работе КГАСУ Давид Кордончик.



Татьяна Демина