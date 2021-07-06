Памфилова заявила, что ЦИК готов провести электронное голосование на выборах во всей России

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что технологически ЦИК готов провести дистанционное электронное голосование на выборах в масштабах всей России. Однако «не решен целый пласт принципиальных вопросов».

Памфилова обратила внимание, что в случае с электронным голосованием возможно несанкционированное вторжение. По ее словам, вопрос недопущения подобного «до конца еще не решен».



По словам Памфиловой, электронное голосование вводится как дополнение к уже сложившемуся формату. «Есть золотой стандарт, признанный во всем мире: традиционное голосование на избирательных участках. Эта форма основная, базовая, она будет сохраняться», — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в этом году в Татарстане не будет онлайн-голосования на выборах. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома России. Дистанционное электронное голосование пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.



Татьяна Демина