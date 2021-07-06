Директора челнинского медколледжа, подозреваемого во взяточничестве, отправили под домашний арест

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах директора медицинского колледжа Светлану Вахитову отправили под домашний арест до 30 августа с возложением определенных запретов и ограничений. Женщина подозревается во взяточничестве («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Свою вину она отрицает.

Следствие просило заключить Вахитову под стражу, сообщается на сайте Набережночелнинского горсуда. Однако в аресте подозреваемой было отказано.

Женщина подозревается в получении взяток за покровительство работе кафе в колледже. При обыске у нее в квартире нашли и изъяли расписки о передаче денег на общую сумму 18 млн рублей, а также около 2 млн наличных денег.

Накануне стало известно, что директора и ее дочь, начальника отдела допобразования в медколледже, задержали. Их допрашивают. Они также подозреваются в незаконной выдаче документов на обучение и COVID-сертификатов.

Татьяна Демина