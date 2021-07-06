Хабиров заявил, что в Башкирии от коронавируса вакцинировались 60—85% чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике прививку от коронавируса сделали от 60 до 85% сотрудников министерств и ведомств. Вакцинация по-прежнему добровольная, отметил он.
В Башкирии в сутки прививку от COVID-19 делают от 20 до 25 тыс. человек, сообщается на сайте главы республики. По словам Хабирова, вакцинация — это самый оптимальный способ победить пандемию с минимальными нагрузками на систему здравоохранения.
В Башкирию уже поступило 798 780 доз вакцин от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Поставки препаратов в республику планируют наращивать.
Напомним, в июне Хабиров потребовал привить от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля. По его мнению, вакцинация госслужащих является требованием — нельзя убедить людей вакцинироваться, при этом самим отказываясь от прививки.
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