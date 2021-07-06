Белорусский суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы

Суд назначил экс-главе ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы, сообщает БелТА.

Бабарико — основатель «Белгазпромбанка», пытавшийся баллотироваться в президенты Белоруссии в прошлом году. Верховный суд республики начал рассмотрение обвинения против фигурантов дела кредитной организации в феврале. Бабарико обвинили в отмывании средств, полученных преступным путем, и в получении взятки в особо крупном размере.

Бабарико считали главным оппонентом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. ЦИК отказалась регистрировать его кандидатом.

В октябре 2020-го Лукашенко посетил СИЗО комитета госбезопасности. На встрече присутствовал Виктор Бабарико, Виталий Шкляров и другие представители оппозиции. Общение президента с арестованными продлилось около четырех часов.

Маргарита Головатенко