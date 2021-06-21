Итоги дня: правила для самокатчиков в Казани, призывы ревакцинироваться, жара до +35 градусов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 июня.
- Власти Казани определили правила катания на электросамокатах: в 60 зонах установлены ограничения скорости до 10-15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где парковка этого транспорта не соответствовала ПДД и правилам благоустройства города. На 9 участках дорог полностью запретили движение электросамокатов. Теперь ими нельзя пользоваться детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В дополнение к этому перечню могут появиться этические правила поведения самокатчиков на дорогах, сообщили «Реальному времени» в компании Urent. В том числе могут запретить ездить вдвоем на одном самокате и сигналить пешеходу в спину на тротуаре.
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян, которые переболели коронавирусом и сделали прививку полгода назад и раньше, пройти ревакцинацию. Сегодня же в центре «Вектор» сообщили, что их вакциной «ЭпиВакКорона» процедуру можно проводить неограниченное количество раз.
- В Казани сократили количество трамваев на маршрутах из-за плановой ревизии, интервалы их движения увеличены до 10-15 минут. МУП «Метроэлектротранс» проводит полное обследование подвижного состава, технические работы и испытания, по итогам которых примут решение о ремонте трамваев или покупке запасных частей.
- Жара в Татарстане не собирается отступать. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни вплоть до субботы дневные температура будут достигать до +35 градусов. Как рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, высокие температуры в республике продержатся минимум 10 дней. Самым жарким днем на этой неделе в Центральной России станет 23 июня — ожидается до +36 градусов.
- Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы выразил уверенность, что на осенних выборах избиратели поддержат кандидатов, высшая цель которых служение родине. Он надеется, что конкуренция в предвыборный период останется в рамках цивилизованной дискуссии и без невыполнимых обещаний. Избирательная кампания не должна вызывать сомнений в ее легитимности, считает глава государства.
- В казанском поселке Алтан продается один из самых дорогих коттеджей в России. Дом площадью 728 кв. метров, расположенный на участке в 91,5 сотки, оценивается в 153 млн рублей. На его территории находится пруд, водопад, ручей, уличный бассейн стилизованный под корабль. Для детей оборудована площадка, есть парковка. В рейтинге ЦИАН, куда вошли частные городские резиденции с самым высоким ценником в стране, дом занял 7-е место.
- Совет Европейского союза еще на один год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией. Ограничения затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы.
- Водителя снегохода, который сбил ребенка на празднике Масленицы в Свияжске, приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы колонии общего режима. Свою вину 32-летний мужчина полностью признал. Его также лишили водительских прав на три года.
- Ни один футболист казанского «Рубина» до сих пор не прошел вакцинацию от COVID-19. «Будем обсуждать эту тему с игроками сегодня, тем более у нас много легионеров», — сообщил главный тренер клуба Леонид Слуцкий. Прививку от коронавируса сделали только тренерский и административный состав «Рубина».
- Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против белорусских граждан. В список добавлены 8 организаций и 78 физических лиц.
Ограничения введены против автопроизводителей «МАЗ», «БелАЗ», ЗАО «Новая нефтяная компания», «Белаэронавигация». Свои санкции ввели и США — в санкционный список попали минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ и ГУБОПиК Белоруссии, УВД Брестоблисполкома, внутренние войска МВД.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неэтичным навязывание банками страховок при оформлении кредитов. При этом она считает, что в случае с ипотекой процедура обязательна и оправдана, так как банк дает большую сумму в долг и хочет получить гарантии, что его залог застрахован. Так как страхование ипотеки для клиентов обходится дорого, она предложила кредитным организациям взять эти расходы на себя. Также Набиуллина заявила, что решения о раздаче денег населению могут способствовать росту цен на потребительские товары.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 10 сентября предоставить КАМАЗу субсидии на проект по развитию модельного ряда. Как сообщил директор предприятия Сергей Когогин, инвестиции хотят направить на увеличение производства моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.
- И.о. премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян поздравил сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах, набрав 54% голосов после обработки бюллетеней с половины избирательных участков. Он призвал сторонников на митинг в Ереване и заявил, что народ дал его партии «стальной мандат».
- В Набережные Челны доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ. Автобусы передаются городу на безвозмездной основе по договоренности мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева с правительством Москвы.
- В Сети появились объявления о продаже памятных медалей за участие в проведении зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Один из жителей Челнов оценил ее в 70 тыс. рублей, другой готов отдать ее за 25 тыс. рублей, но если покупатель решит приобрести ее с грамотой, цена будет гораздо дороже. Всего на Avito удалось найти около 200 объявлений о продаже таких медалей по всей России.
- В Роспотребнадзоре порекомендовали сократить продолжительность рабочего дня на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке +28,5 градуса. Если она выросла до +29 градусов — на два часа, до +30,5 градуса — на четыре часа. Температуру в месте работы следует придерживать на уровне 24—25 градусов.
- АвтоВАЗ в ближайшие пять лет планирует провести обновление модельного ряда Lada, что приведет к появлению более дорогих моделей этого бренда. Речь идет о машинах дороже 1 млн рублей, уточнил глава компании Николя Мор.
- Госсовет Татарстана предложил ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак и законодательно ограничить их число в квартирах. Авторы законодательной инициативы объясняют необходимость поправок борьбой за сокращение числа безнадзорных животных.
- В России наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом примерно в 65 регионах. По словам Мурашко, на начальном этапе в увеличение числа заражений было вовлечено порядка 30 субъектов России.
- В стационарах Казани разворачивают дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус. От COVID-19 в городе вакцинировали 137,4 тыс. жителей, 57 тысяч из которых — люди старше 60 лет.
- В Татарстане создадут «Центр технологий Ворлдскиллс» для развития профессионального мастерства. Министерству образования РТ в течение месяца поручено внести предложения по составу наблюдательного совета, утвердить устав организации и провести мероприятия, связанные с созданием Центра.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан Магдеев Наиль ГамбаровичСлуцкий Леонид Викторович
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