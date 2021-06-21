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В Татарстане создадут «Центр технологий Ворлдскиллс»

14:56, 21.06.2021 2
В Татарстане создадут «Центр технологий Ворлдскиллс»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане создадут «Центр технологий Ворлдскиллс» для развития профессионального мастерства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Министерству образования Татарстана в течение месяца поручено внести предложения по составу наблюдательного совета, утвердить Устав организации, а также провести мероприятия, связанные с созданием организации, говорится в документе.

О планах создать «Центр технологий Ворлдскиллс» стало известно в апреле 2021 года. Строительство Центра запланировано в рамках реализации программы наследия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Целью организации станет разработка, апробация и реализация эталонных программ подготовки по стандартам «Ворлдскиллс Россия».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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