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Набиуллина выступила против навязывания страховок банками

09:48, 21.06.2021
Набиуллина выступила против навязывания страховок банками
Фото: ЦБ РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неэтичным навязывание банками страховок при оформлении кредитов. Она считает это абсолютно неприемлемым и предложила банкам брать эти расходы на себя.

Набиулина рассказала, что ЦБ предложил внести изменения в законодательство, чтобы отрегулировать этот вопрос.

«Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой. Будем с этим разбираться», — заявила Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда».

При этом Набиуллина считает, что в случае с ипотекой страхование обязательно и оправданно, так как банк дает большую сумму в долг и хочет получить гарантии, что его залог застрахован. Так как страхование ипотеки для клиентов обходится дорого, она предложила банкам взять эти расходы на себя.

В марте начальник нижнекамского отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин рассказал, что жители чаще всего жалуются в местный отдел Роспотребнадзора на банки из-за навязывания страховок.

Ольга Плешкова
ОбществоЭкономикаБанки
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