«Вектор»: «ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз

Фото: Максим Платонов (архив)

Российскую двухкомпонентную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» можно применять для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщили ее разработчики в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Возможность неоднократно делать прививку препаратом позволяет его состав, пишет ТАСС.

«ЭпиВакКорона» — вторая отечественная вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. Как уверяет замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных препаратом обнаружили достаточное количество антител.



По состоянию на 16 июня в России произвели уже 3 177 180 доз «ЭпиВакКороны».



Татьяна Демина