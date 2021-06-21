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«Вектор»: «ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз

16:10, 21.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
«Вектор»: «ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз
Фото: Максим Платонов (архив)

Российскую двухкомпонентную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» можно применять для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщили ее разработчики в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Возможность неоднократно делать прививку препаратом позволяет его состав, пишет ТАСС.

«ЭпиВакКорона» — вторая отечественная вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. Как уверяет замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных препаратом обнаружили достаточное количество антител.

По состоянию на 16 июня в России произвели уже 3 177 180 доз «ЭпиВакКороны».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:50
    Предположу, что это связано с ее бесполезностью как антиковидного средства.
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