«Вектор»: «ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз
Российскую двухкомпонентную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» можно применять для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщили ее разработчики в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Возможность неоднократно делать прививку препаратом позволяет его состав, пишет ТАСС.
«ЭпиВакКорона» — вторая отечественная вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. Как уверяет замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных препаратом обнаружили достаточное количество антител.
По состоянию на 16 июня в России произвели уже 3 177 180 доз «ЭпиВакКороны».
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