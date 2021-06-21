Два челнинца продают медали за участие в проведении зимних Олимпийских игр в Сочи

В сети появились объявления объявление о продаже памятных медалей за участие в проведении зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Объявления опубликованы на сайте Avito.



Медали вручены президентом России Владимиром Путиным, продаются в футлярах и с официальными грамотами. Один из жителей Челнов оценил памятную медаль в 70 тысяч рублей, а другой готов отдать ее за 25 тысяч рублей. Правда, если покупатель пожелает приобрести медаль с грамотой, цена будет гораздо дороже.

«Вещь редкая и дорожающая, самый раз для частных коллекций. Дальше будет только дорожать», — написал один из продавцов.

Фото: avito.ru

Маргарита Головатенко