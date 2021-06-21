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Два челнинца продают медали за участие в проведении зимних Олимпийских игр в Сочи

08:59, 21.06.2021
Два челнинца продают медали за участие в проведении зимних Олимпийских игр в Сочи
Фото: avito.ru

В сети появились объявления объявление о продаже памятных медалей за участие в проведении зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Объявления опубликованы на сайте Avito.

Медали вручены президентом России Владимиром Путиным, продаются в футлярах и с официальными грамотами. Один из жителей Челнов оценил памятную медаль в 70 тысяч рублей, а другой готов отдать ее за 25 тысяч рублей. Правда, если покупатель пожелает приобрести медаль с грамотой, цена будет гораздо дороже.

«Вещь редкая и дорожающая, самый раз для частных коллекций. Дальше будет только дорожать», — написал один из продавцов.

Фото: avito.ru
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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