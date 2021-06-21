Ни один футболист «Рубина» еще не прошел вакцинацию, клуб поговорит с игроками

Ни один футболист «Рубина» до сих пор не прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

По его словам, прививку от коронавируса сделали только тренерский и административный состав «Рубина». С футболистами, как считает Слуцкий, дело обстоит деликатнее.

«Привит только тренерский и административный штаб. Я сам это сделал уже давно. Из футболистов еще никто не прививался. Будем обсуждать эту тему с игроками сегодня, тем более у нас много легионеров. Будем смотреть, как выйти из ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава», — сказал Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, сам главный тренер «Рубина» сделал вакцину от коронавируса еще в конце марта. В прошедшем чемпионате страны ситуацию с прививками отдельно не рассматривали, на следующий сезон в РПЛ могут ввести обязательную вакцинацию игроков.

Ранее Слуцкий заявил, что «Рубин» больше не будет покупать иностранных футболистов этим летом.