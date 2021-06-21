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Ни один футболист «Рубина» еще не прошел вакцинацию, клуб поговорит с игроками

12:06, 21.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Ни один футболист «Рубина» еще не прошел вакцинацию, клуб поговорит с игроками
Фото: rubin-kazan.ru

Ни один футболист «Рубина» до сих пор не прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

По его словам, прививку от коронавируса сделали только тренерский и административный состав «Рубина». С футболистами, как считает Слуцкий, дело обстоит деликатнее.

«Привит только тренерский и административный штаб. Я сам это сделал уже давно. Из футболистов еще никто не прививался. Будем обсуждать эту тему с игроками сегодня, тем более у нас много легионеров. Будем смотреть, как выйти из ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава», — сказал Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, сам главный тренер «Рубина» сделал вакцину от коронавируса еще в конце марта. В прошедшем чемпионате страны ситуацию с прививками отдельно не рассматривали, на следующий сезон в РПЛ могут ввести обязательную вакцинацию игроков.

Ранее Слуцкий заявил, что «Рубин» больше не будет покупать иностранных футболистов этим летом.

СпортФутболОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:14
    Если верить сети интернет, то подавляющее число спортсменов переболели вирусом и поэтому то может и не спешат на укольчик.
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